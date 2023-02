Insulté, Galtier tente de claquer un supporter de l'OM

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y avait de l'électricité dans l'air au Vélodrome, même si Kylian Mbappé et Lionel Messi ont climatisé l'ambiance du match OM-PSG. Cependant, Christophe Galtier était chaud bouillant au coup de sifflet final.

Les réseaux sociaux « offrent » désormais des scènes inédites en direct des stades, et parfois on se demande s’il ne serait pas mieux de ne pas les voir. Dimanche soir, si les quolibets et les insultes sont tombés des tribunes à l’encontre du Paris Saint-Germain, ce qui ne choque plus grand monde, Christophe Galtier n’a pas apprécié d’être visé par un ou des supporters de l’Olympique Lyonnais installés derrière le banc de touche du PSG. Dans une vidéo, à la fin du match, l’entraîneur parisien, né à Marseille et qui a une histoire commune avec l’OM, a été insulté, puisque l’on entend des injures homophobes à son encontre, et plutôt que de filer vers les vestiaires pour retrouver ses joueurs, Christophe Galtier a eu la mauvaise idée de s’emballer, étant proche de grimper dans la tribune pour en découdre avec le fan marseillais en question.

Galtier, fallait pas l'insulter

Christophe Galtier was ready for action 🔥

« Viens-là, viens-là » a lancé le coach du Paris Saint-Germain à ce supporter, qui a tenté de grimper sur la rambarde avant d’être calmé par un stadier. Une scène qui prouve la tension qui habitait Christophe Galtier lors de ce match OM-PSG, mais aussi la bêtise de certains spectateurs qui pensent que tout est permis au nom de la défense de leur équipe, y compris d'insulter tout le monde. Il faudra désormais attendre la saison prochaine pour voir Marseille et Paris s'affronter de nouveau en Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel peut se frotter les mains la rivalité est revenue à son paroxysme entre l'OM et le PSG, en espérant que cela n'aille pas trop loin et qu'un incident grave se produise.