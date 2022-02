PSG : Pochettino viré ? C’est trop tard !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino n’a pas attendu de voir son équipe être éliminée de la Coupe de France pour tomber sous le coup des critiques.

Même en championnat, alors que le PSG a quasiment 10 longueurs d’avance sur son premier poursuivant, la qualité de jeu proposé par les joueurs parisiens provoque des remontrances. Il faut dire que, entre la formation sur le papier et le rendu sur le terrain, c’est bien évidemment décevant sur le plan de l’intensité, des buts, du spectacle et de la production collective. Le test face au Real Madrid permettra au Paris SG de donner le véritable visage de cette saison, mais Pochettino sait déjà que son avenir s’inscrit en pointillés à Paris, et peu importe s’il a signé une prolongation de contrat l’été dernier seulement.

Pochettino incapable de mettre Messi sur le banc

Pour Nicolas Anelka, qui en connaît un rayon sur les rancunes que peut avoir un joueur envers son entraineur, il ne faut pourtant pas blâmer le coach argentin. Ce dernier a les mains liés au PSG, et fait comme il peut dans la gestion des stars. L’ancien manager de Tottenham n’a pas les moyens de poser ses grands principes en passant sur certains matchs de superstars qui ont tous les droits. Une situation intenable mais que Nasser Al-Khelaïfi aurait pu régler en le limogeant en décembre, comme Thomas Tuchel un an avant lui.

Le PSG a laissé passer sa chance de virer Pochettino

« S'il fallait le virer, c'était au mois de décembre. Il est vrai qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter mais il ne peut pas, en vérité. Tout le monde sait pourquoi. C'est très difficile. Beaucoup de gens parlent sur le coach et sur les joueurs. Quand t'es coach de cette équipe, c'est très compliqué de venir avec un projet de jeu. Il avait l'habitude de faire certaines choses à Tottenham, et force est de constater qu'il ne peut pas le faire au PSG. Il est là, il sait qu'il va prendre son salaire tous les mois, que son salaire est compté. Il va faire le plus de matchs et mois possibles, mais ça ne pourra pas durer. Il faut être kamikaze pour mettre des stars sur le banc, et peut-être que ce n'est pas un kamikaze », a résumé l’ancien attaquant du PSG sur les antennes de RMC. Un constat qui a été fait avec beaucoup d’entraineurs avant lui à Paris, où entre la direction qui cède tout aux stars et l’entraineur qui peut difficilement imposer ses principes, le Paris Saint-Germain se retrouve souvent dans une impasse et passe pour un club quasiment ingérable.