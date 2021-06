PSG : Pochettino veut le chéquier du Qatar… à Tottenham

Dans : PSG.

Six mois seulement après son arrivée, Mauricio Pochettino songe à quitter le PSG pour revenir à Tottenham.

L’entraîneur argentin a globalement été déçu par le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain, ce qui le pousse à s’interroger sur son avenir. Les incertitudes sont d’autant plus nombreuses qu’en parallèle, Mauricio Pochettino a été contacté par Daniel Levy afin de prendre la succession de José Mourinho à Tottenham. Très attaché au club londonien, au sein duquel il a passé cinq ans entre 2014 et 2019, l’entraîneur du PSG hésite. Ancien attaquant légendaire de Sunderland ou encore de West Bromwich Albion, Kevin Phillips s’est exprimé sur l’avenir de Mauricio Pochettino sur le site Football Insider. Visiblement bien informé, l’ancien international anglais affirme que le manager du Paris SG est très chaud à l’idée de revenir à Tottenham… à condition de pouvoir réaliser un mercato quatre étoiles.

« Ce serait énorme si Pochettino revenait, mais il ne reviendra que si Daniel Levy (président de Tottenham) lui promet de dépenser énormément d’argent au mercato. Pochettino ne reviendra pas seulement par amour. C’est un entraîneur très sérieux, ambitieux, qui veut gagner des trophées et remplir l’armoire à trophées de Tottenham. La prochaine étape pour lui et les Spurs est de gagner des titres. Il a fait avancer le club en développant beaucoup de joueurs, maintenant il veut gagner des coupes. Pour cela, Pochettino aura besoin de beaucoup d’argent à dépenser de la part de Daniel Levy. Par exemple, si Kane partait, cela laisserait un vide énorme dans le club. Il faudra y remédier en investissant massivement » a jugé Kevin Phillips, pour qui Mauricio Pochettino ne quittera le PSG pour Tottenham que s’il a l’assurance de réaliser un mercato ambitieux. Ce qui lui a été promis à Paris, l’Emir étant prêt à injecter près de 200 ME cet été afin de gagner la Ligue des Champions avant le Mondial au Qatar.