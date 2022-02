PSG : Pochettino va rendre fous ses gardiens !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que se profile le match tant attendu face au Real Madrid, plusieurs zones d'ombre restent présentes pour le onze du PSG mardi. C'est notamment le cas dans les buts parisiens puisque Mauricio Pochettino semble flou sur celui qui sera titulaire dans les cages.

Les bookmakers ont du boulot avec le futur affrontement qui va opposer le PSG et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi soir. Evidemment, ils seront consultés sur le résultat final de cet affrontement mais même les compositions d'équipes restent totalement incertaines d'un côté comme de l'autre. Au PSG, on se demande si Neymar sera de la partie, quelle défense sera utilisée avec quels joueurs et surtout qui gardera les buts parisiens. Car, depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont alterné régulièrement au poste de titulaire notamment en Ligue des Champions. En phase de poules, ils ont joué chacun trois matches sur les six du club parisien.

À J-4, Pochettino n'a pas encore choisi son gardien !

Les deux hommes sont très talentueux et le choix pour celui qui sera présent sur le terrain mardi face au Real est peu évident. Navas a joué trois matches de plus que son rival mais Donnarumma a le statut de meilleur gardien au monde et de recrue phare de l'été parisien. Mauricio Pochettino est bien embêté d'autant qu'il a laissé sous-entendre que son choix n'était pas encore effectué alors que le match est dans quatre jours seulement.

Quatre gardiens à l’entraînement ce matin : Navas, Donnarumma, Lavallee et Randriamamy qui sera dans le groupe en Ligue des champions #PSG pic.twitter.com/BqQSfe9rwO — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 10, 2022

« Je suis content des gardiens, aussi bien de Keylor que de Donnarumma. Après le match de Rennes, nous verrons qui jouera en Ligue des champions », a t-il indiqué à la télévision publique espagnole RTVE. Ainsi, à l'approche d'un des matches les plus importants de la saison du PSG, le technicien argentin va procéder à l'un des choix les plus importants dans la dernière ligne droite. C'est aussi un coup de pression à ses gardiens et notamment à Keylor Navas qui est titulaire ce vendredi soir à Rennes.