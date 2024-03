Peine perdue pour Leipzig, le Xavi Saint-Germain l'attend

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arrivé l'été dernier, Xavi Simons est déjà devenu l'un des leaders du RB Leipzig sur le terrain. Le club allemand veut à tout prix conserver le Néerlandais, prêté par le PSG. L'opération séduction a déjà démarré auprès de Xavi Simons.

Si les joueurs prêtés par le PSG ne font pas toujours fureur dans les autres clubs, Xavi Simons représente l'exact opposé. Après une expérience solide au PSV, le jeune prodige de 20 ans impressionne l'Allemagne au RB Leipzig. Sa première saison en Bundesliga est une vraie réussite. Simons a marqué six buts en championnat et a délivré 10 passes décisives déjà. Il est essentiel dans l'animation offensive des Roten Bullen, alimentant constamment Lois Openda et Benjamin Sesko. Le RB Leipzig et son entraîneur Marco Rose n'envisagent pas l'avenir sans Xavi Simons.

Simons peut-il rester en Allemagne ?

Selon les informations du journal allemand Bild, le RB Leipzig tente en ce moment de convaincre Xavi Simons de poursuivre l'aventure en Allemagne la saison prochaine. Le club saxon insiste notamment auprès de lui sur le temps de jeu important que lui offrira Marco Rose. Selon les Allemands, Simons jouera bien plus à Leipzig qu'au PSG. Le RBL lui donnerait même le numéro 10, laissé libre par Emil Forsberg transféré à New York en janvier dernier.

Most promising* prospects, U2⃣1⃣ wingers 🌐

1⃣ #LamineYamal 🇪🇸

2⃣ #AssaneDiao 🇪🇸

3⃣ #XaviSimons 🇳🇱

* Last 365 days' minutes & match level relative to same age & position players

More ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/DhEK5tEpNV — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 12, 2024

Néanmoins, la tâche du club allemand n'est pas simple. Simons veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Or, Leipzig n'est que 5e de Bundesliga actuellement et n'est donc pas qualifié pour le moment. Il n'y a aucun doute sur le fait que le PSG sera de la partie en C1 la saison prochaine. En plus, le départ programmé de Kylian Mbappé cet été offrira une belle carte à jouer à Simons du côté du PSG. Enfin, élément non négligeable dans le foot moderne, Simons est lié à Nike. L'équipementier américain ne sera plus sur le maillot de Leipzig à partir de l'été, laissant la place à Puma, tandis qu'il restera sur la tenue du PSG. De quoi compliquer les affaires de Leipzig pour Simons, un joueur aussi important là-bas que ne l'est Kylian Mbappé au PSG.