PSG : Pochettino trahi par Sergio Ramos et Wijnaldum

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino est plus que jamais attendu dans les prochaines semaines, et notamment la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Largement leader en Ligue 1, le PSG ne provoque pas vraiment l’enthousiasme général en raison de sa manière de jouer, souvent suffisante en dehors des éclairs de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens s’attendaient à mieux un an après l’arrivée du technicien argentin, surtout que, au coeur des rumeurs sur son avenir au début de l’été, Pochettino avait reçu d’énormes garanties sur l’équipe qu’il pourrait avoir à sa disposition. Si l’arrivé de Lionel Messi n’était pas vraiment planifiée et correspond à une incroyable opportunité que le PSG n’a pas voulu passer, deux joueurs recrutés en grandes pompes sont en train de trahir le coach parisien.

Sergio Ramos pas chaud pour enchainer les matchs ?

Il s’agit de Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Don Balon affirme que les deux joueurs ont fait l’objet d’un gros forcing de la part de Pochettino pour signer au PSG. Ce qui a porté ses fruits. Du moins au moment d’apposer leur signature en bas du contrat, avec des salaires parmi les plus copieux de l’effectif. Car depuis, l’Espagnol comme le Néerlandais ne répondent pas aux attentes, sur le terrain mais aussi dans leur rôle souhaité dans le vestiaire. C’est surtout Sergio Ramos qui poserait problème selon le média espagnol, qui évoque un défenseur central très prudent au sujet de sa forme physique, sous-entendant qu’il ne fait pas beaucoup d’efforts pour pouvoir enchainer les matchs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum)

Concernant le Néerlandais, ce n’est pas mieux. Pochettino aurait même demandé à Nasser Al-Khelaïfi de se séparer de l’ancien de Liverpool, courtisé par Newcastle. Ce qui expliquerait les rumeurs du début du mois de janvier. Mais de son côté, le milieu de terrain ne compte pas partir, alors que le PSG aurait pu s’offrir un autre joueur dans ce secteur de jeu, comme Lucas Paqueta, si une belle vente avait été effectuée. Deux poisons qui comptent bien rester dans l’effectif, et qui risquent de savonner la planche de Pochettino, surtout s’ils continuent à ne pas jouer pour Sergio Ramos, et à se montrer décevant pour Georginio Wijnaldum. Comme Pochettino, l'Espagnol et le Néerlandais seront donc particulièrement attendus à la fin de l'hiver face au Real Madrid. Sous peine de voir le vestiaire imploser avant même la fin de la saison.