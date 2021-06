PSG : Pochettino pas fan de ce plan B signé Leonardo

Dans : PSG.

La piste Achraf Hakimi se compliquant en raison de l’intérêt de Chelsea, le PSG a activé un plan B en urgence avec Serge Aurier.

Les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendaient Achraf Hakimi avec impatience, vont-ils finalement devoir se contenter de Serge Aurier ? Le scénario est doucement en train de se dessiner, même s’il est encore trop tôt pour affirmer que le PSG a perdu toutes ses chances de signer le latéral droit marocain de l’Inter Milan. A en croire les informations de Football Insider, il est en tout cas très clair que le Paris SG se prépare mentalement à perdre la bataille pour Achraf Hakimi, priorité de Thomas Tuchel à Chelsea. Afin de ne pas se retrouver dépourvu de solution en cas de signature de l’ancien Madrilène chez les Blues, le PSG a activé son plan de secours. Et il ne s’agirait pas d’Emerson (Barcelone) mais finalement de Serge Aurier.

Le profil de l’international ivoirien, ancien de la maison, plaît à Leonardo… moins à Mauricio Pochettino. Dans ce dossier, c’est visiblement le directeur sportif du PSG qui va avoir le dernier mot. Et le come-back du défenseur de Tottenham à Paris serait très bien engagé puisque le média britannique affirme qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Serge Aurier, en fin de contrat en juin 2022 chez les Spurs et qui ne sera pas retenu par Daniel Levy cet été. Le deal entre Serge Aurier et le PSG porterait sur un contrat de quatre ans avec un salaire « très lucratif », dont le montant n’a cependant pas filtré. Il est maintenant question pour le Paris SG de trouver un accord avec Tottenham. Sauf revirement, les Londoniens se contenteront d’une somme avoisinant les 15 ME bonus compris pour Aurier au vu de la situation contractuelle de l’ancien Toulousain.