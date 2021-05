Mercato : Aurier force la porte du PSG !

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit, le PSG a fait d’Achraf Hakimi sa priorité absolue. Mais le nom de Serge Aurier est également sur le table.

Leonardo apprécie le profil de l’international ivoirien. C’est moins le cas de Mauricio Pochettino, qui n’avait pas été convaincu par Serge Aurier durant leur collaboration à Tottenham entre 2017 et 2019. De son côté, l’ancien Toulousain semble déterminé à prouver à l’entraîneur du PSG qu’il a tort. Dans les colonnes de L’Equipe, Serge Aurier a confirmé ses envies de quitter Tottenham à un an de la fin de son contrat. Et la priorité du défenseur de 28 ans est très clairement de revenir à Paris

« Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire. J'ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents sont d'accord sur les conditions » a analysé Serge Aurier dans les colonnes du quotidien sportif avant de conclure.

Paris a la priorité de Serge Aurier

« Après, on verra. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix ». Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à recruter Achraf Hakimi, ce qui mettrait définitivement un terme à la piste Aurier. Dans le cas où le Marocain de l’Inter Milan échapperait en revanche à Paris, tout redeviendrait possible pour Serge Aurier…