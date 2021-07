PSG : Pochettino lance le duel Navas-Donnarumma

Dans : PSG.

Cet été, le PSG a réalisé un très joli coup avec la signature de Gianluigi Donnarumma pour zéro euro.

Le meilleur joueur de l’Euro 2021 va cependant être confronté à une concurrence énorme au Paris Saint-Germain avec la présence de l’excellent Keylor Navas. Pour le staff du PSG, ce duel à distance ne sera pas simple à gérer. Mais dans une interview accordée au Parisien, Mauricio Pochettino a fait preuve d’optimisme à ce sujet. Pour l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, il est nécessaire pour le vice-champion de France en titre de pouvoir compter sur une concurrence importante à chaque poste, y compris dans les buts. L’ex-manager de Tottenham explique qu’il a été impliqué dans ce recrutement et qu’il assumera cette concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, en faisant jouer à chaque match le gardien le plus en forme.

« Toutes les décisions concernant le sportif sont des décisions du club, dans lesquelles tout le monde intervient et donne son opinion. Les joueurs concernés doivent accepter la décision (...) Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d’une évolution constante, de grandir… Les joueurs, déjà là ou ceux qui arrivent, savent très bien où ils se trouvent et où ils arrivent. La difficulté, ce serait de ne pas avoir de qualité, de concurrence, d’esprit de compétitivité entre les joueurs. Quand tu dois choisir, ça ne peut que bénéficier au club. Tout le monde comprend la gestion de cette concurrence, la discipline nécessaire pour le bien-être du groupe. Cela doit être une bataille saine. De notre côté, nous essaierons de choisir en étant justes, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure forme. (...) Nous déciderons au moment où les situations se présenteront » a lancé Mauricio Pochettino, qui voit uniquement les aspects positifs de la concurrence entre les deux très bons gardiens du PSG.