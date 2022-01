PSG : Pochettino l'avoue, Mbappé est le boss au mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

2022 marque un tournant dans la relation entre Kylian Mbappé et le PSG. A 6 mois de la fin de son contrat, Mbappé peut maintenant négocier avec tous les clubs intéressés par lui. Une situation déstabilisante sauf pour ce joueur, selon son entraîneur Mauricio Pochettino.

Le 1er janvier, passage à la nouvelle année mais aussi date de changements. Au PSG, cette date marque surtout le début de la ligne droite finale dans le dossier Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français sera en fin de contrat en juin prochain et peut, depuis samedi, commencer à négocier avec ses éventuels prétendants. Parmi les clubs qui veulent l'arracher au PSG, le Real Madrid sera évidemment scruté, les Madrilènes se montrant insistants depuis de nombreux mois et notamment cet été. A Paris, on n'a pas perdu espoir de conserver cette pépite, achetée 180 millions à Monaco, et leader de l'attaque parisienne depuis le début de saison.

Pochettino a confiance en Kylian Mbappé

Toutefois, le club parisien n'a encore pas réussi à faire prolonger le contrat de son joueur, malgré les mois qui passent et les négociations effectuées. Si Kylian Mbappé n'a jamais caché son rêve de jouer à Madrid, ses dernières performances au PSG et son association avec un joueur comme Lionel Messi peuvent modifier sa vision des choses. De quoi le faire cogiter et impacter ses futures prestations ? Mauricio Pochettino ne le croit pas. Interrogé en conférence de presse à la veille du match de coupe de France à Vannes, l'entraîneur parisien est convaincu de la solidité mentale de son poulain face à cette situation et aux échéances importantes de 2022. « Je pense que les situations contractuelles peuvent vous affecter si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour gérer ça. Kylian a la maturité nécessaire. Le club connaît la situation. Nous ne pensons pas que c'est un problème. On espère qu'il va rester plusieurs années au club, qu'il va continuer à avoir le rendement qu'il a eu jusqu'à présent. », a t-il indiqué devant la presse. Le technicien argentin garde un certain optimisme concernant une suite de l'aventure de Mbappé au PSG et quoi de mieux qu'une équipe parisienne séduisante pour l'en convaincre.