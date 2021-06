PSG : Pochettino et Paris, c'est le bras de fer

Dans : PSG.

C’est clairement la rumeur surprise de ces derniers jours. Mauricio Pochettino, arrivé il y a seulement six mois au PSG, est toujours annoncé comme une option sérieuse étudiée par Daniel Levy pour entrainer Tottenham.

Aller chercher un entraineur sous contrat avec le PSG, voilà une option osée de la part du propriétaire des Spurs. Pourtant, des discussions auraient même eu lieu, et l’entraineur argentin serait plus qu’intéressé par l’idée de rejoindre son ancien club. Et cette rumeur court d’autant plus que le technicien parisien ne fait rien pour éteindre le début d’incendie. Pas une surprise pour Simon Jordan, consultant pour Talk Sport et qui connait bien le monde des affaires comme du football, puisqu’il a fait fortune dans l’industrie mobile et a été le propriétaire de Crystal Palace.

« On ne sait pas de quand date ce retour de flamme. On ne sait pas si ça s’est activé tout récemment, ou alors avant même qu’il ne termine la saison. Cela a peut être été discuté très récemment, quand la situation a changé à Tottenham. Mais il y a peut-être une raison cachée. Je pense que Pochettino utilise Tottenham pour avoir une plus grande influence au PSG, où il trouve que l’environnement n’est pas idéal pour lui pour travailler. Au PSG, c’est difficile d’avoir accès au sommet de la chaine de communication, au point ultime de contrôle, c’est à dire à celui qui peut jouer avec le chéquier. J’ai du mal à me dire que Pochettino et Tottenham veulent vraiment retravailler ensemble », a livré Simon Jordan, persuadé que Mauricio Pochettino, qui a constaté qu’il était loin d’avoir le pouvoir au Paris SG, essaye d’en récupérer un peu en faisant courir les rumeurs sur son avenir incertain. Une tactique à double tranchant, Nasser Al-Khelaïfi n’aimant pas se retrouver dans cette situation d’incertitude alors que la valse des entraineurs se poursuit en Europe, et qu’il pourrait avoir une mauvaise surprise à tout moment.