Zidane au PSG, le menteur dénoncé au public

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a un mois, presque jour pour jour, plusieurs médias nationaux annonçaient un accord entre le PSG et Zinedine Zidane. Finalement, Paris a fait signer Christophe Galtier. On sait désormais qui a balancé cette fausse info.

Le feuilleton du successeur de Mauricio Pochettino a pris fin mardi dernier lorsque dans un communiqué le Paris Saint-Germain a officialisé la signature pour deux ans de Christophe Galtier. Et cela n’était plus une surprise puisque deux semaines avant, Nasser Al-Khelaifi avait clairement fait comprendre qu’il négociait avec Nice la venue de son entraîneur, et qu’il n’avait jamais envisagé de faire signer Zinedine Zidane, contrairement aux rumeurs et même aux annonces. Car personne ne l’a oublié, au tout début du mois de juin, en l’espace de 48 heures, tout s’est embrasé lorsque plusieurs médias, et non des moindres puisqu’Europe 1 ouvrait le bal en annonçant le 10 juin un « accord de principe pour que Zidane soit l’entraîneur du PSG ».

Accord Zidane-PSG, l'info éclate au grand jour !

Et d’autres journalistes et insiders confirmaient qu’entre Zinedine Zidane et les champions de France tout était bouclé ou presque. Une date qui correspond précisément avec l’annonce officielle de la désignation de Luis Campos au PSG, et au match entre l’équipe de France et l’Autriche. Pas le hasard si l’on en croit les révélations du Parisien ce lundi. Le média francilien, qui a toujours démenti la venue du champion du monde sur le banc du Paris SG, dévoile d’où tout cela est sorti.

Car bien évidemment, rien n’a été laissé au hasard et les journalistes concernés n’ont rien inventé. Au moment où ces annonces sur la venue de Zinedine Zidane au PSG sortent, Luis Campos n’a même pas bougé un sourcil, car le conseiller de Nasser Al-Khelaifi sait lui, depuis fin mai et un voyage à Doha, que l’Emir du Qatar lui a donné les pleins pouvoirs et surtout a validé le choix de faire signer Christophe Galtier. L’accord avec l’ancien entraîneur du Real Madrid ressemble donc à de l’intox, ou un bobard bien monté. Et selon Dominique Sévérac, pas besoin d’énormément enquêter pour savoir d’où vient tout ce déballage. « C’est le camp de la légende française qui a fait fuiter son arrivée, même si elle sait qu’il ne viendra pas à Paris cet été-là. Il sait que le PSG part sur un autre projet — celui de Campos, donc — mais invente cette fake news pour qu’il en ressorte une petite morale provisoire : Zidane a refusé en juin 2022 le PSG. C’est l’équipe de France qui est visée dans ce coup de billard à plusieurs bandes. Il s’agit de faire comprendre à la Fédération qu’elle ne peut plus maintenir Deschamps après la Coupe du monde, qu’il la gagne ou qu’il la perde, et que Zidane a fait un « sacrifice » énorme en repoussant le PSG et ses Galactiques », explique le journaliste.

Et le journaliste du Parisien va même plus loin puisqu’il affirme que, maître du temps dans ce dossier, c’est après avoir fait croire qu’il y avait un accord entre Zinedine Zidane et le PSG que le clan Zidane, via son agent historique, dira dans L’Equipe que tout est faux et que, jamais ô grand jamais, l’Emir du Qatar n’a pensé à la légende française pour être sur le banc du Paris Saint-Germain cette saison à la place de Pochettino. Tout cela sachant qu’Alain Migliaccio, le représentant de Zinedine Zidane n’a aucune estime pour Jean-Pierre Bernès, l’agent de Didier Deschamps, et que même entre les deux anciennes stars de l’équipe de France, le courant ne passe plus vraiment. Autrement dit, dans cette histoire, le Paris Saint-Germain a servi de leurre, puisque derrière tout cela se cache la succession au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Le contrat de DD s'achevant après le Mondial au Qatar en fin d'année, la pression monte évidemment sur Noël Le Graët.