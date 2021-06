PSG : Pochettino veut partir et l'a dit à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Journaliste pour Libération, Grégory Schneider affirme ce mardi soir que Mauricio Pochettino a demandé à ses supérieurs, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, de le laisser rejoindre Tottenham.

Le club anglais n’a toujours pas nommé d’entraineur et son président Daniel Levy rêve de faire revenir l’Argentin, qui vient pourtant de s’engager sur la durée au PSG au mois de janvier dernier. Peu importe pour Mauricio Pochettino, qui a envie de retrouver Tottenham au plus vite. Ce serait la principale raison pour laquelle il aurait demandé au Paris SG de le libérer. En plus de cela, après une demi-saison décevante avec l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions et la perte du titre de champion de France, Pochettino estime ne pas avoir toutes les armes pour remplir les objectifs élevés du club francilien. Son entente avec Leonardo n’aiderait pas à le faire rester.

Dans cette soirée un peu folle, le média londonien Football London confirme que la demande de l’entraîneur du PSG date de la fin de la semaine dernière, au moment où les rumeurs ont commencé à apparaitre. Depuis, cela discute beaucoup même si Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout envie d’être le dindon de la farce, et promet bien des difficultés à Tottenham pour lui piquer son entraineur. En attendant, le Paris Saint-Germain est aussi coincé, tant il lui sera difficile de retenir un entraineur contre son gré. La preuve récente a été apportée par Carlo Ancelotti, qui a tout plaqué avec Everton pour répondre à l’appel du Real Madrid, trouvant un accord à l’amiable pour filer à l’anglaise. Mauricio Pochettino en fera-t-il de même dans les prochains jours ? Tout semble désormais ouvert dans ce dossier qui met tout de même un coup terrible à l’intersaison du PSG.