PSG : Pochettino et Mbappé, l'atout numéro 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En feu depuis quelques semaines, Kylian Mbappé sera de nouveau l’arme n°1 du PSG contre Manchester City ce mercredi en Ligue des Champions.

Dans une équipe également composée de Neymar et de Lionel Messi, l’attaquant français a réussi à s’imposer comme le joueur offensif le plus performant, une véritable prouesse. En proie aux doutes après son penalty manqué à l’Euro 2021 avec la France, Kylian Mbappé a réussi à se remobiliser et à redevenir le joueur hors du commun qu’il est lorsqu’il est en confiance malgré son départ avorté au Real Madrid cet été. Le quotidien L’Equipe revient ce mercredi sur le renouveau de Kylian Mbappé et estime notamment que Mauricio Pochettino a joué un rôle important dans le retour en force de l’ancien Monégasque au PSG.

Le quotidien national croit effectivement savoir que Kylian Mbappé entretient une réelle « proximité » avec l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, avec qui il échange de manière très régulière par SMS, ce que Mauricio Pochettino ne fait évidemment pas avec tous les joueurs. Mais entre l’ex-manager de Tottenham et Kylian Mbappé, la relation est excellente, franche et honnête, ce qui permet au buteur du PSG de de sentir en totale confiance et de réaliser les matchs que tout le monde lui voit faire sous les couleurs parisiennes. Son langage corporel ne trompe d’ailleurs personne. En interne au Camp des Loges, on décrit Kylian Mbappé comme un « homme épanoui », notamment depuis qu’il a retrouvé le sourire avec l’Equipe de France à l’occasion de la Ligue des Nations. Autant dire qu’après avoir douté cet été en raison de son Euro manqué et de son départ avorté pour le Real Madrid, Kylian Mbappé est revenu en pleine forme. Et en attendant de savoir s’il prolongera son contrat ou pas, c’est le Paris Saint-Germain qui en profite.