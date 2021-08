PSG : Pochettino est accusé, Paris en danger !

Dans : PSG.

Le début de la saison commence mal pour Mauricio Pochettino, battu avec le PSG contre Lille lors du Trophée des Champions dimanche soir (1-0). Et déjà les critiques tombent sur l'ancien coach des Spurs.

Privé du titre de champion de France par les Dogues la saison dernière, Paris ne pouvait pas plus mal commencer la saison même si cette défaite est à relativiser au vu du nombre de joueurs absents pour le PSG dimanche soir à Tel-Aviv. Au-delà du résultat, c’est l’attitude de Mauricio Pochettino pendant le match qui inquiète Jonathan MacHardy. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’entraîneur du PSG, foncièrement différent depuis son arrivée sur le banc de Paris par rapport à ce qu’il était à Tottenham. Le journaliste est notamment inquiet de la manière dont Mauricio Pochettino semble subir les évènements dans la capitale française.

En perdant contre le LOSC ce soir, Mauricio Pochettino est le premier entraîneur qui perd le Trophée des Champions sous l’ère QSI. 😳 pic.twitter.com/cpEamxeA79 — La Cabane Paname (@LaCabanePaname) August 1, 2021

Pochettino le gros bug du Paris SG

« Ce qui me fait peur, ce n’est pas uniquement le manque de créativité et d’intelligence tactique sur le match face à Lille, mais c’est aussi les réactions. Après le match, Draxler a dit que le PSG avait fait un bon match, qu’ils pouvaient être fiers… Non, le PSG a fait un match très moyen, Pochettino a fait un match très moyen, même s’il a dû bricoler un onze. Ce qui m’inquiète quand je vois Pochettino, c’est son manque d’agressivité de manière générale. Tu as l’impression qu’il subit les évènements. Je trouve que c’est inquiétant car à Tottenham il n’était pas du tout comme ça, il était maître de ce qu’il se passait sur le terrain, il était maître de son équipe. Là, on dirait qu’il a très peu de pouvoir de réaction » a jugé Jonathan MacHardy, très peu rassuré par le body language de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. L’avenir nous dira si le consultant de la radio s’alarme trop vite ou pas, alors que le coach argentin a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain.