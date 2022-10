Le PSG agressé, une boucherie en direct à la télé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La victoire du PSG à Ajaccio (0-3) n'a pas convaincu tout le monde. Et notamment deux journalistes, Giovani Castaldi et Grégory Schneider qui ont tapé fort sur le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader du classement de Ligue 1 après sa victoire en Corse, les champions de France repartant avec les trois points d’un stade où il n’est jamais facile de gagner. Mais si Gianluigi Donnarumma n’a eu qu’un seul tir cadré à repousser, signé Youcef Belaïli, certains pensent que le PSG n’a toujours pas réussi à démontrer qu’il était redevenu le rouleau compresseur aperçu lors des premières journées de Ligue 1. Alors, dans L’Equipe du Soir, ça a clairement dégoupillé contre le club de la capitale, limité accusé de ne pas avoir mis une dérouillée monstrueuse à l’AC Ajaccio, promu cette saison dans l’élite et qui s’était imposé à Marseille le week-end passé. Premier à ouvrir le bal, Grégory Schneider, qui après les supporters de l’OM, ne craint pas de se mettre les fans du PSG à dos.

900 millions d'euros, le PSG devrait tout écraser

Car pour le journaliste de Libération, ce 3-0 n’est représentatif de rien. « Il y a 25 millions d’euros de budget contre 900 millions d’euros et ça fait 1-0 à la 70e minute. Je n’ai pas vu un carton du PSG. Cette équipe ne dégage pas de force collective, on peut me raconter ce que l’on veut. Oui, j’ai vu des gestes hors-normes, toujours des mêmes joueurs, mais je n’ai pas vu de force collective. Ils ont même perdu le petit truc qu’ils avaient au début de saison, Paris marchait sur l’adversaire. C’est juste Mbappé et Messi qui font tourner les serviettes (...) On sait qu’Ajaccio est limite sur certains postes, dont on peut parler de budget quand même surtout à ce niveau-là », a lancé, sur la chaîne du quotidien sportif, Grégory Schneider. Et il a vite été rejoint par Giovanni Castaldi.

Présent au stade François-Coty, Giovanni Castaldi a lui aussi été très féroce avec le Paris Saint-Germain. « J’ai un problème avec cette équipe du PSG, c’est qu’elle régresse et concède trop de choses. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz a été pas mal et Marco Verratti c’est comme toujours, mais Renato Sanches n’a pas été bon, Carlos Soler c’était un fantôme, Messi et Mbappé ne défendent toujours pas. C’est une équipe qui dégage très peu de sérénité, aucune force dans le pressing et l’agressivité. Il n’y a aucun progrès », a lancé le compagnon de Carine Galli. Avec cela, l'équipe de Christophe Galtier est habillé pour l'hiver. En attendant, le PSG peut tranquillement regarder la suite de cette 12e journée de Ligue 1 et préparer son match de Ligue des champions face à Haïfa.