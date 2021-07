PSG : Pochettino prolonge, l'info choc

Dans : PSG.

Annoncé sur le départ du Paris SG il y a encore un mois, quand Tottenham et le Real Madrid réfléchissaient à le faire signer, Mauricio Pochettino avait laissé les rumeurs se répandre sans jamais intervenir.

L’entraineur argentin avait préféré laisser parler et profiter de ses vacances, préparant surtout le marché des transferts avec ses dirigeants. Et la réponse, elle est tombée ce vendredi soir par le biais d’un message de Mohamed Bouhafsi. Le monsieur Football de RMC Sport, qui faisait à cette occasion ses adieux à l’antenne puisqu’il rejoindra France Télévisions à la rentrée, a ainsi lâché une véritable bombe sur l’avenir de Mauricio Pochettino. L’entraineur du Paris SG va signer très prochainement un nouveau contrat, prolongeant jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale. Une année de plus donc qui montre que le « Poch » veut « s’inscrire dans la durée » selon le journaliste bien renseigné sur la situation en interne au PSG.

Un beau contre-pied en tout cas réalisé par le club francilien et son entraineur, même s’il faut toujours se montrer prudent, surtout au PSG. Une saison sans titre européen ou de champion de France, et il sera difficile pour Pochettino de maintenir sa place bien longtemps, nouveau contrat ou pas. Néanmoins, si cette prolongation devait être officialisée prochainement, l’ancien technicien de Tottenham verrait ses pouvoirs être renforcés, que ce soit en ce qui concerne son autorité sur le vestiaire que ses choix sur le marché des transferts. Le PSG s’est donné les moyens avec le recrutement effectué, de viser très haut cette saison, et il affirme compter sur Mauricio Pochettino pour réaliser ces objectifs particulièrement élevés.