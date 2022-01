PSG : Pochettino en finale, oui mais à Manchester !

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Manchester United, qui devra trouver son futur entraîneur d’ici la fin de saison, a quatre noms en tête pour succéder à Ralf Rangnick, lequel deviendra consultant pour le club par la suite. Le coach du PSG, Mauricio Pochettino est toujours en course.

Alors que l’on vient de dépasser la mi-saison, les dirigeants de Manchester United vont sérieusement s’activer pour trouver leur futur entraîneur. Qui aurait pu croire cela en début de saison avec les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho puis le retour de l’enfant du club, Cristiano Ronaldo ? Sur un petit nuage, les Red Devils sont vite retourner en « enfer ». Les Mancuniens traversent une saison compliquée entre le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, l’intérim compliqué de Ralf Rangnick et la rude bataille au top 4 anglais. Et c’est la prochaine saison qui risque de se jouer sur le choix du nouvel entraîneur. D’après le média britannique The Athlétic, les dirigeants de Manchester United ont quatre candidats qui se démarquent du lot : Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Luis Enrique (équipe d’Espagne), Julen Lopetegui (FC Séville) et Mauricio Pochettino (PSG).

Pochettino ne fait pas l’unanimité au PSG

Manchester United travaille pour nommer un manager permanent avant la fin de la saison. Une source dit que United pense que "le plus tôt sera le mieux". Mauricio Pochettino et Erik ten Hag restent les principaux candidats. [@samuelluckhurst] #MUFC pic.twitter.com/7sRmiZWCKb — Manchester United (@MUnitedFR) January 17, 2022

Le Paris Saint-Germain et Manchester United ont un point commun cette saison, ils sont beaucoup critiqués pour leur style de jeu, malgré les récentes arrivées de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Arrivé à Paris il y a un peu plus d’un an, l’ancien coach de Tottenham est largement décrié par les fans du PSG. Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2023, on peut déjà imaginer qu’il s’agit d’ores et déjà de sa dernière saison dans la capitale française. Son sort sera quasi scellé si les Parisiens ne parviennent pas à éliminer le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mauricio Pochettino a longuement été annoncé comme le remplaçant de Ole Gunnar Solskjaer, mais Ralf Rangnick est arrivé par la suite. En cas de départ de l'Argentin, le nom de Zinédine Zidane circule beaucoup au PSG pour l’année prochaine.