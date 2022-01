PSG : Pochettino doit être viré, Paris en colère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du Paris Saint-Germain fait désormais face à des attaques de plus en plus brutales, et c'est encore le cas après le nul de son équipe à Lyon.

Conforté dans son rôle de coach du Paris SG durant le fêtes par Leonardo en personne, Mauricio Pochettino doit tout de même bien comprendre qu’il n’arrive plus à convaincre grand-monde du côté des supporters parisiens, mais également des journalistes et des consultants. Avec un effectif qui fait tout de même rêver tout le monde, l’entraîneur argentin n’arrive pas à trouver les bons réglages et son équipe pratique un football indigne des joueurs qui la composent. Contre l’Olympique Lyonnais, dimanche dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, il a fallu attendre l’entrée de jeunes joueurs en seconde période pour permettre au PSG d’avoir enfin un vrai visage conquérant. Tout cela commence à faire beaucoup d’arguments contre l’ancien manager de Tottenham, lequel réussit à faire de Wijnaldum, Icardi ou bien encore Paredes des joueurs totalement anodins. Au moment de revenir sur le match à Lyon, Le Parisien tire à boulets rouges sur Mauricio Pochettino.

Le PSG a joué à 9 contre 11, Pochettino accusé

Pour Dominique Sévérac, ce n’est pas tant le résultat qui est opposable à l’entraîneur argentin, mais ce sont surtout ses choix à chaque match. Et certaines questions se posent sur l’analyse faite par Pochettino de son effectif. « Aucun joueur ne progresse avec Pochettino et sa formation s’est livrée le plus souvent à la perte du ballon aux un-contre-un (...) Avec dix points d’avance sur son dauphin Nice, le PSG a pris le luxe de jouer à neuf contre onze face aux Lyonnais, en alignant Colin Dagba et Georginio Wijnaldum. Ils doivent être fantastiques aux entraînements pour mériter cette visibilité, mais le problème de Mauricio Pochettino est peut-être qu’il ne regarde pas les matchs. Tout le monde le sait, ces deux joueurs sont des fantômes réussis puisqu’ils donnent la frousse balle aux pieds, mais leur entraîneur continue de les aligner quand d’autres solutions existent », fulmine le patron du service football du quotidien francilien. La suite de la saison risque d'être longue pour Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, mais à qui la faute ?