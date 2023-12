Une révolution Kylian Mbappé se prépare au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La mutation de Kylian Mbappé au poste de numéro neuf pourrait bien être accélérée par Luis Enrique au PSG. Utilisé en pointe contre Le Havre, le vice-capitaine parisien s’est montré performant dans ce rôle.

Davantage utilisé au poste d’ailier gauche depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain et l’Equipe de France, Kylian Mbappé a été aligné à la pointe de l’attaque parisienne contre Le Havre dimanche après-midi. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n’apportent pas véritablement satisfaction pour le moment, l’entraîneur espagnol a donc tranché en faveur d’un système avec Mbappé en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Le système décidé par Luis Enrique a rapidement volé en éclats après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma et la sortie précipitée de Barcola.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais selon les informations de Damien Degorre dans L’Equipe, une véritable réflexion est en cours au sein du staff parisien afin d’installer Kylian Mbappé au poste d’avant-centre à plus long terme. Luis Enrique adore l’idée mais un problème majeur se pose dans le cas où Mbappé serait replacé dans l’axe : qui pour occuper le couloir gauche ? C’est la principale interrogation de l’entraîneur parisien selon L’Equipe, qui a encore de gros doutes sur Bradley Barcola qui « n’a pas encore démontré qu’il pouvait être au niveau exigé à Paris » tandis que Kolo Muani n’aime pas jouer sur un côté. De plus, une grosse interrogation financière va se poser si Kylian Mbappé est repositionné en avant-centre : pourquoi avoir dépensé 170 millions d’euros pour s’offrir Kolo Muani et Gonçalo Ramos ? Les questions sont nombreuses à une semaine du choc entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Un match pour lequel Paris sera privé de l’un de ses titulaires indiscutables en attaque, Ousmane Dembélé, suspendu.