L'OL et le PSG partagent un nul musclé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lyon - Paris SG 1-1

But pour Lyon : Paqueta (8e)

But pour le Paris SG : Kehrer (76e)

L’OL et le PSG se sont rendus coups pour coups pour au final un match nul méritant 1-1.

Dos au mur comme jamais avant de recevoir le leader de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne pouvait compter que sur le maigre soutien du public autorisé à savoir 5000 spectateurs qui avaient bravé la pluie et le froid. Cela payait rapidement avec l’ouverture du score de Paqueta (1-0, 7e) qui permettrait de rappeler que le Brésilien était toujours le danger numéro 1 pour le PSG. Pour le reste de cette première période, c’était le PSG qui dominait outrageusement, avec un Lopes encore une fois vigilant face à Marquinhos, puis tout heureux de voir le PSG repousser la frappe enroulée de Mbappé.

A la pause, l’OL tenait l’essentiel, mais comme tout le monde le sait désormais en Ligue 1, c’est le finish parisien qui a de quoi faire peur. Surtout que Lyon manquait la balle de 2-0 avec Dembélé puis Aouar, qui voyaient leur tentative être repoussée sur un contre. En dehors de cette alerte, le PSG dominait copieusement et les alertes se multipliaient. Jusqu’à un ballon qui arrivait au second poteau, et la frappe écrasée de Kehrer trompait Lopes (1-1, 76e). Le match restait musclé et indécis jusqu’au bout, sans but supplémentaire au compteur. Au final, le PSG évite ainsi de concéder une deuxième défaite en Ligue 1, et si l’OL se rassure sur le contenu et l’engagement mis, cela ne fait au final qu’un point.