PSG : Pochettino interdit le « donnez le ballon à Neymar »

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino n'était pas sur le banc du PSG face au SCO, mais on sent de plus en plus la mise en place de son style. Et ce n'est pas Neymar qui dira le contraire.

« Quand tu ne sais pas quoi faire du ballon, tu le donnes à Neymar ». Pour pas mal de monde, la tactique du Paris Saint-Germain version Thomas Tuchel s’est résumée à cette phrase, l’entraîneur allemand comptant sur le génie de la star brésilienne pour sortir le PSG de toutes les situations. Et c’est clair, cela a souvent marché, mais pas toujours. Désormais aux commandes du club de la capitale, Mauricio Pochettino est lui nettement plus décidé à miser sur le collectif que sur le seul talent de Neymar. Autrement dit, l’équipe parisienne doit se réinventer et ce n’est peut-être pas plus mal, même si face à Angers tout a été très compliqué, Keylor Navas évitant le pire pour Paris. Dans Le Parisien, on se réjouit quand même de voir le PSG changer de stratégie et de ne plus faire de Neymar le sauveur ou pas.

La touche Mauricio Pochettino commence à se voir et ce n’est qu’un début, l’entraîneur argentin n’étant là que depuis deux semaines. « Le club de la capitale a sans cesse cherché la construction et non l’exploit individuel. Il l’a mal fait, mais il a tenté de construire, de trouver des solutions collectives plutôt qu’un raid de l’un de ses brillants solistes, une inspiration géniale qui n’aurait rien changé sur le fond (...) Ainsi, le PSG se déconstruit-il peut-être après la tactique minimaliste de Thomas Tuchel — donner le ballon à Neymar et voir — pour essayer de redevenir une équipe de football », se réjouit Dominique Sévérac, qui espère que cela va se confirmer sur la durée. Le calendrier s’allégeant un peu pour le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va pouvoir développer tout cela dans le secret du Camp des Loges, en espérant que Neymar ne prenne pas ombrage de ce changement radical.