PSG : Pochettino a une idée mercato au Barça

Mauricio Pochettino a un faible pour un défenseur du Barça. Il s'agit Araújo, défenseur de 22 ans qui a longtemps joué en réserve.

Après un parcours européen exceptionnel, le PSG s'est heurté à une équipe de Manchester City bien trop forte. Même si la course au titre en Ligue 1 est loin d'être terminée, l'heure du bilan a sonné pour Leonardo. Bien que les Parisiens ont éliminé coup sur coup le Barça et le Bayern, l'effectif affiche de nombreuses faiblesses, et force est de constater que les succès obtenus l'ont été en grande partie grâce aux exploits du secteur offensif porté par le trio Mbappé - Neymar - Di Maria. Si Keylor Navas et Marquinhos font sans contestation partie du gratin européen, le reste de la défense est parfois friable, et bien trop irrégulier pour un club du standing du PSG. Presnel Kimpembe mis à part, que cela soit Colin Dagba, Alessandro Florenzi, Mitchel Bakker ou encore Layvin Kurzawa, aucun ne semble avoir le potentiel pour s'imposer durablement à Paris. Pour combler les lacunes au poste de latéral droit, Mauricio Pochettino a coché le nom de Serge Aurier. Concernant l'axe central, il pourrait trouver son bonheur en Liga...

Pochettino sous le charme d' Araújo

Si l'on en croit les informations révélées par Don Balon, l'entraîneur parisien apprécie énormément le profil de Ronald Araújo. À seulement 22 ans, l'Uruguayen s'est imposé dans la défense du Barça avec qui il a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant même deux buts. Malgré son jeune âge, le défenseur a fait preuve d'une très grosse personnalité à chaque fois que Ronald Koeman a fait appel à lui, prenant même le leadership de la défense lorsque Gérard Piqué était absent. Solide physiquement et rapide malgré sa taille (1m88), le natif de Rivera a tout pour représenter le futur du Barça. Pourtant, son contrat expire en 2023 et le club catalan est pour le moment obnubilé par la prolongation de Lionel Messi. Le PSG et Pochettino restent à l'affût et pourraient profiter de la situation pour faire une offre.