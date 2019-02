PSG : Placardisé par Paris, il émet un souhait avant le mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

A la cave au PSG ces derniers mois, Jesé Rodriguez retrouve des couleurs au Betis Séville, où il a été prêté sans option d’achat cet hiver.

S’il n’a pas encore marqué avec son nouveau club, l’Espagnol enchaîne les titularisations et livre des prestations plutôt convaincantes. Alors, pourquoi pas poursuivre l’aventure en Andalousie au-delà de la fin de saison ? Le joueur semble plutôt pour. Interrogé par la chaîne officielle du club, Jesé a effectivement confirmé qu’il se voyait bien porter le maillot du Betis Séville la saison prochaine. A condition évidemment que le PSG et Séville trouvent un accord…

« C’est une décision des deux clubs (de ne pas mettre d'option d'achat). Ils ont réfléchi à cela, mais si, d'ici à la fin de la saison, tout se passe bien, on pourrait parler. Si le club veut que je reste, ce sera à la fin de la saison. Il reste beaucoup de choses à faire. Je travaillerai jusqu'au dernier jour » a confié l’ancien attaquant du Real Madrid, heureux de retrouver du temps de jeu au Bétis Séville, et qui pourrait bien permettre au PSG de récupérer un petit chèque. Cela ne sera pas de trop pour le club de la capitale, toujours surveillé de près par le fair-play financier, et qui sait de toute façon qu'il a fait une bien mauvaise affaire avec Jesé, acheté en 2016 pour près de 25 ME.