PSG : Pjanic à Paris, un coup de billard signé Pogba et Rabiot !

Présent dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Miralem Pjanic a dit tout le bien qu'il pensait du Paris Saint-Germain. Et si l'on en croit la presse italienne, cette déclaration du milieu de terrain de la Juventus ne doit peut-être rien au hasard. Car ce lundi, le quotidien sportif turinois Tuttosport affirme que Miralem Pjanic pourrait effectivement signer au PSG la saison prochaine dans le cadre d'une large refonte de l'effectif mis à la disposition de Massimiliano Allegri. Cette opération concerne également deux joueurs français, Adrien Rabiot et Paul Pogba.

Le média italien indique en effet qu'Adrien Rabiot est bien l'une des priorités de la Juventus lors du prochain mercato, mais que du côté de la Vieille Dame on veut également mettre le paquet pour faire revenir Paul Pogba de Manchester United. Afin de faire de la place dans son vestiaire, mais également d'avoir les moyens financiers de faire signer Paul Pogba, les dirigeants de la Juventus ont accepté l'idée de vendre Miralem Pjanic. L'ancien lyonnais avait prolongé en août 2018 son contrat jusqu'en 2023 avec le champion d'Italie, et sa valeur s'en ressent puisqu'elle est estimée à 70ME. Mais comme le Paris SG cherche à renforcer son milieu de terrain, et que l'international bosnien semble être tenté, le dossier serait désormais en haut de la pile pour les deux clubs.