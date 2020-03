PSG : Pitié Neymar, Daniel Riolo sent le piège

Dans : PSG.

Suspendu contre Dijon, Neymar sera probablement titulaire contre Lyon et Strasbourg. Mais pour Daniel Riolo, le Brésilien du PSG doit éviter un énorme piège.

Dans une semaine, le 11 mars précisément, le Paris Saint-Germain recevra Dortmund en match retour de Ligue des champions. Pour ce choc, le PSG aura besoin de toutes ses forces afin de sortir la formation allemande, et bien évidemment d’un Neymar plus en forme qu’à l’aller. Si l’on en croit les propos de Thomas Tuchel, l’attaquant brésilien sera aligné face à Lyon en Coupe de France, puis à Strasbourg en Ligue 1. Daniel Riolo estime que c’est le bon choix à faire pour le Paris SG. Mais le journaliste estime que Neymar doit être très précisément brieffé avant ces deux rencontres françaises, histoire de ne pas prendre des risques excessifs juste pour le plaisir.

Daniel Riolo le sait, Neymar en fait parfois un peu trop et cela lui vaut en retour de prendre des coups. « Contre Lyon en Coupe de France je fais jouer l’équipe-type du Paris Saint-Germain, il faut gagner le match, c’est de la Coupe et à Strasbourg le week-end prochain je fais jouer ceux qui ont besoin de temps de jeu comme Neymar. Mais je dis à Neymar de limiter le plus possible les contacts, mais il faut qu’il joue. Neymar a besoin d’être là pour ces deux matchs, il ne va pas se reposer tout le temps. Contre Dortmund, il va se faire rentrer dedans, donc comme à Lyon et Strasbourg il se fera rentrer aussi dedans, si je suis Tuchel je lui dis de ne pas faire la moitié d’un grigri sinon les mecs vont lui filer un coup de latte c’est certain », explique Daniel Riolo, qui sait que Neymar adore provoquer ses adversaires, et que ces derniers supportent parfois difficilement ce comportement du joueur brésilien du PSG.