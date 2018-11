PSG : Pierre Ménès trouve une excuse à ce Paris tout mou

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé un grand match contre Toulouse. C’est peu de le dire, la rencontre ayant été assez ennuyante et peu rythmée. Malgré tout, l’équipe de Thomas Tuchel s’est imposée (1-0) et c’est bien le principal pour le technicien allemand, avant le choc face à Liverpool en Ligue des Champions. Sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès est revenu sur ce match laborieux des Parisiens. Et pour lui c’est évident : si le PSG a autant galéré, c’est avant tout car les joueurs avaient peur de se blesser. Logique, quelques jours seulement après la lésion aux adducteurs de Neymar et la contusion à l’épaule de Kylian Mbappé…

« Toulouse ? C’était quand même un match un peu spécial. Il arrive juste après une trêve internationale, où les joueurs du PSG étaient partout dans le monde. Dans cette trêve internationale avec des matches amicaux, ô combien important, il y a quand même Neymar et Mbappé qui se sont pétés. Ce n’est pas un signe très rassurant envoyé à leurs coéquipiers qui préparent Liverpool. Je pense que la principale préoccupation des Parisiens samedi, c’était de ne pas se blesser » a expliqué le chroniqueur du Canal Football Club. Mission réussie donc puisque personne n’est sorti de ce PSG-Toulouse avec un pépin physique du côté de la troupe de Thomas Tuchel.