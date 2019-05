PSG : Pierre Ménès exige du respect pour Neymar l'artiste

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a largement contribué à la victoire du Paris Saint-Germain samedi à Angers, la star brésilienne du PSG faisant le show, et marquant un superbe but. Mais cela n'a pas empêché une large partie des spectateurs présents au Stade Raymond-Kopa de siffler l'attaquant du Paris SG lorsqu'il a été remplacé dans les ultimes secondes par Choupo Moting. Pour Pierre Ménès, il va tout de même falloir un jour se rendre compte du plaisir que c'est d'avoir un joueur tel que Neymar dans le Championnat de France.

Et sur son blog, le consultant de Canal+ de dire son bonheur de voir évoluer le Brésilien chaque semaine en Ligue 1. « Neymar a sorti un bon match et termine donc sa saison au stade Raymond-Kopa avec un bilan de 15 buts et 6 passes décisives en 17 matchs. Evidemment, ce n’est pas contre le SCO qu’on l’attend, mais j’aimerais vraiment que les gens se rendent compte du joueur qu’il est, de ses qualités footballistiques, du spectacle qu’il donne et du plaisir qu’il procure à ceux qui aiment simplement le football », explique Pierre Ménès, qui sait que Neymar n'est pas un joueur consensuel, d'autant qu'il porte le maillot du Paris Saint-Germain, un club qui ne l'est pas non plus.