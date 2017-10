PSG : Pierre Ménès dit ce qu'il pense d'un Mbappé qui a sévèrement croqué

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès apprécie Kylian Mbappé, et il n'est pas le seul. Mais le consultant de Canal+ a constaté, comme tout le monde, que le jeune attaquant international du Paris Saint-Germain avait vendangé sérieusement samedi contre Dijon. Alors, même s'il reconnaît sans peine être un fan de Mbappé, Pierre Ménès n'a pas caché sa déception par ce qu'il a vu en Bourgogne.

« Les Parisiens se sont repris mais ils auraient pu payer l'étonnante inefficacité de Mbappé. Il aurait dû marquer au moins deux buts sur les trois occasions qu'il a eu. Si Cavani avait fait ça, je l'aurais envoyé au bucher donc il n'y a pas de raison que Mbappé soit épargné par cette critique, a franchement expliqué Pierre Ménès, lequel a plus globalement trouvé quelques circonstances atténuantes pour le PSG. Entre les rencontres internationales et la Ligue des Champions, ce match n'était pas très bien placé et Paris l'a gagné sans la manière et surtout sans l'efficacité puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont touché deux fois le poteau. Avec davantage de réussite, on n'aurait certainement pas eu la même analyse. Mais l'essentiel est atteint pour le PSG, qui prend le large au classement. »