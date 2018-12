PSG : Pierre Ménès balance quelques vérités accablantes sur Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire et capitaine du Paris Saint-Germain mercredi contre Strasbourg, Edinson Cavani ne s'est pas particulièrement mis en valeur, alors que Neymar était absent et que Kylian Mbappé a débuté sur le banc avant d'entrer en seconde période. Et si El Matador a marqué le pénalty qui a permis au PSG de repartir de la Meinau avec le point du nul, cela a été sa seule réelle contribution à ce match. De quoi forcément relancer le débat sur la situation actuelle d'Edinson Cavani au Paris SG, ce que Pierre Ménès fait sans détour via Twitter.

Pour le consultant de Canal+, rien ne va plus pour l'attaquant uruguayen, et ce dernier a ses responsabilités dans cette situation compliquée. « Je défends Cavani quand il le mérite comme la saison dernière. Cette année ce n'est pas possible. Cavani n’est pas apprécié de ses coéquipiers. Il a perdu beaucoup de soutien avec les départs de Pastore et Lo Celso. J’y peux rien c’est comme ça. C’est peut être aussi de sa faute. Après il faut admettre que cette saison c’est vraiment pas ça . A Strasbourg c’était affreux », fait remarquer Pierre Ménès, à qui il est difficile de donner tort sur ce coup-là. L'avenir parisien d'Edinson Cavani paraît désormais bien sombre.