PSG : Pierre Ménès annonce le début de Neymar saison 2 !

Dans : PSG, Mercato.

Le mercato estival 2019 restera marqué par le très long feuilleton Neymar. Mais si l'affaire a définitivement capoté et que la star restera au Paris Saint-Germain, Pierre Ménès est convaincu que très vite Neymar va refaire parler de lui. Après avoir fustigé la presse espagnole, qui a nourri les rumeurs tout l'été, le consultant a reconnu que le Brésilien faisait tout pour alimenter tout cela et que cela n'allait probablement pas changer lors de cette saison 2019-2020 au PSG.

Pour Pierre Ménès, préparez le pop-corn, la saison 2 de Neymar va rapidement commencer. « Quand j’ai entendu parler Leonardo, vendredi soir, la première chose que je me suis dite c’est que la presse espagnole devrait avoir honte de toutes les merdes qu’elle a annoncées depuis deux mois sur le transfert de Neymar. D’après le directeur sportif du PSG, il n’y a eu qu’une seule proposition écrite, datée du 27 août. Cela veut dire que les cinq cents précédentes n’étaient que de la flûte. C’est comme pour Dembélé. Non seulement il n’a jamais voulu aller à Paris, mais en plus de cela on ne lui a jamais demandé d’y aller. Voilà, ce triste feuilleton se termine, même si avec Neymar, un autre devrait vite débuter puisqu’il y a toujours quelque chose à dire autour du Brésilien », confie, sur son blog, Pierre Ménès.