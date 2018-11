PSG : Pierre Ménès a honte de ce qu'est devenu L'Equipe

Dans : PSG, Ligue 1.

La grande famille de la presse sportive commence sérieusement à ressembler à un champ de ruines, la concurrence frontale entre les chaînes spécialisées étant génératrice d'énervement. Bien installé sur Canal+, et clairement consultant numéro 1 toutes catégories confondues, Pierre Ménès n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de parler de son ancien employeur, L'Equipe. Car pour lui, le média sportif de référence a pris un virage dangereux, notamment lorsqu'il s'agit de parler du Paris Saint-Germain. Se confiant à Paris United, Pierre Ménès a vidé son sac sans faire dans la dentelle.

Car pour le journaliste, L'Equipe et sa chaîne télé vont beaucoup trop loin. « L’Equipe je connais bien, j’y ai travaillé 21 ans. L’Equipe et encore plus L’Equipe TV, c’est un désespoir pour moi. Parce que c’est quand même ma famille. C’est l’endroit de ma carrière professionnelle où j’ai passé le plus de temps. Et voir ce que je vois, et entendre ce que j’entends...Vincent Duluc, qui fait quand même autorité, qui est un grand journaliste et un grand écrivain, l’année dernière après Metz-PSG il parle de Neymar et Mbappé en disant que c’était une relation Nike. Tu as envie de lui dire que sur le terrain tu as dix joueurs du PSG en Nike et un en Mizuno, c’est Motta, de quoi tu parles. Je sais que j’ai une étiquette différente, que quand je parle tout ce que fait le PSG est formidable, que Mbappé et Neymar sont des dieux. Mais je vois les matches, ils ont été champions quatre fois en six ans, ils ont gagné 11 matches en Ligue 1 depuis le début de saison, ils doivent faire deux ou trois trucs de bien. Même le traitement de l’histoire contre Belgrade fait par L’Equipe, on a l’impression que quand même peut-être que le PSG a trempé dedans...c’est pas honnête. J’ai quitté L’Equipe il y a 13 ans et j’ai l’impression qu’il y a 13 ans on n'aurait jamais fait ça avec une info aussi peu fiable. D’ailleurs, l’Etoile Rouge de Belgrade va être défendu par Maître Dupont-Moretti, et je pense qu’ils n’ont pas conscience de qui est Dupont-Moretti, ça va chier », prévient un Pierre Ménès, guère plus tendre avec RMC sur ce même thème.