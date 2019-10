PSG : Pierre Ménès à genoux devant le Dieu Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

A la surprise générale, c’est sur le banc des remplaçants que Kylian Mbappé a débuté la rencontre face à Bruges, mardi soir en Ligue des Champions. Logiquement, l’international français affichait la tête des mauvais jours, lui qui pensait bien débuter après son entrée en jeu réussie contre l’OGC Nice, vendredi à l’Allianz Riviera. Mais l’entraîneur allemand ne souhaitait pas prendre le moindre risque et a donc attendu la seconde période avant de faire entrer son crack français. Un choix payant puisque Mbappé a littéralement détruit la défense de Bruges avec un triplé et une passe décisive en 38 minutes de jeu. De quoi impressionner Pierre Ménès, lequel a indiqué sur son blog que le champion du monde était tout simplement indispensable au Paris SG.

« En 38 minutes de jeu, il a planté un triplé - un but du droit, un du gauche et un de la tête - et délivré une passe décisive pour Icardi. De toute façon, dès qu’il entré, Bruges a reculé de 15 mètres. Parce que sa vitesse fait peur. Parce que lancé, il est inarrêtable. Et de fait, Mbappé a détruit la défense belge, bien aidé par un Di Maria encore très inspiré, rayonnant dans le jeu et auteur de trois passes décisives dont la dernière, cet exter’ pied gauche pour l’attaquant français, est absolument somptueuse. Alors on n’a pas attendu hier soir pour s’apercevoir que Mbappé est un phénomène. Le jeune attaquant français en est à 17 buts et 9 passes décisives en 27 matchs de Ligue des Champions, à 20 ans. C’est exceptionnel. Mais on a vu que le PSG a grand, grand besoin de lui et personnellement, il me tarde de le voir en action avec Neymar et Di Maria » a apprécié Pierre Ménès, tout simplement charmé par l’attaquant de l’Equipe de France et du PSG. Qui devrait, cette fois, débuter dimanche soir contre Marseille au Parc des Princes…