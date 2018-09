PSG : Phénoménal, le maillot du PSG bat un record hallucinant !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si la signature de Cristiano Ronaldo a dopé les ventes des maillots de la Juventus, celle de Neymar au Paris Saint-Germain a boosté de manière totalement phénoménale la commercialisation des tuniques parisiennes. En effet, L'Equipe indique ce lundi que la saison passée, ce sont près de 900.000 maillots du PSG qui ont été vendus, avec plus de 30% floqués du nom de la star brésilienne. Neymar devançait, en 2017-2018, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Ce score historique pour un club français permet au Paris SG de se rapprocher des meilleurs vendeurs que sont Manchester United, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Pour situer cette performance commerciale, il faut se rappeler qu'en 2011, avant le rachat par Qatar Sports Investments, le PSG vendait 80.000 maillots lors de ses meilleurs saisons. Et sept ans plus tard, le marketing global du Paris Saint-Germain va permettre d'encaisser 50ME, un montant record là aussi. A priori, avec l'explosion de la popularité de Kylian Mbappé ce record va voler en éclats en 2018-2019, le Paris Saint-Germain ayant en plus dans les tuyaux un maillot et des équipements réalisés avec Michael Jordan sous la marque Nike. Entre la tunique du PSG et celle des Bleus, la marque américaine adore la France...