PSG : Perdre oui, mais pas comme ça s'énerve Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après la défaite à Lille (5-1) : « C'est un match qui allait d'un camp à l'autre. À un moment, on maîtrisait, à d'autres non. On était dans l'esprit. Après, le problème... Quand vous perdez, vous pouvez perdre et on va être champion, mais il faut perdre avec la manière, pas manquer de personnalité comme ça et en prendre 3, 4, 5.. C'est ce qui n'est pas normal. Perdre, ça arrive et ils ont une bonne équipe, devant un beau public et dans un beau stade, donc félicitations à eux, mais c'est nous. On doit jouer avec plus de personnalité et c'est un de nos défauts. Il va falloir vite corriger ça. L'image du club à défendre ? Non, il ne faut pas aller chercher trop loin des fois à parler de club. Le foot se joue sur un terrain. Aujourd'hui, on a joué comme des débutants. Il faut se reconcentrer, il y a un match mercredi, mais je pense qu'il faut arrêter de perdre comme ça », a-t-il déclaré sur Canal+.