PSG : Perdre contre Man Utd, ce serait la honte... Roustan balance !

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

En février prochain, c’est donc face à Manchester United que le Paris Saint-Germain jouera son huitième de finale de la Ligue des Champions.

Un adversaire prestigieux, mais qui bat de l’aile sur le plan sportif, comme le prouve le récent licenciement de José Mourinho. Autant d’ingrédients qui font de ce tirage un tirage parfait pour le Paris Saint-Germain, qui a tout à gagner sur cette double confrontation. En revanche, une défaite serait terrible pour l’image du club de la capitale selon le journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui n’imagine néanmoins pas une seule seconde ce scénario catastrophique.

« Manchester United ? Pour moi c’est parfait. C’est l’Argentine contre la France. Il y avait des clubs d’un prestige moins haut mais là, Manchester United, si tu ne peux pas éliminer ce Manchester United-là, il faut faire autre chose. Le PSG éliminerait un grand d’Europe et a priori, il a beaucoup d’atouts pour le faire sans soucis. Tu as beaucoup à gagner parce que, oui c’est Manchester, Old Trafford, c’est l’histoire, mais c’est quand même une équipe relativement moyenne » a lâché un Didier Roustan qui compare donc le Manchester United 2018-2019 avec l’Argentine de la Coupe du monde 2018. A savoir un adversaire prestigieux, mais qui n’a plus rien d’effrayant sur le terrain… Et que Paris devrait donc réussir à éliminer.