PSG : Paul Pogba, le coup de théâtre !

Paul Pogba, courtisé par le PSG l'été dernier, avait accepté l'idée de revenir dans sa région natale. Il a changé d'avis de manière radicale.

Il y a deux ans, en plein été 2019, Zinedine Zidane avait demandé à son président Florentino Pérez de lui offrir Paul Pogba. En difficulté à Manchester United, alors qu’il était brillant avec l’équipe de France, le milieu de terrain était très tenté, mais les Anglais demandaient alors plus de 100 millions d’euros pour La Pioche, ce que le Real Madrid n’a jamais voulu mettre. Il se murmure en Espagne que cette décision a été jugée comme un tournant pour Zidane, qui a senti qu’on lui donnait pas les moyens de renouveler son équipe. L’été dernier, le PSG a aussi tenté sa chance avec Paul Pogba, mais là encore MU s’est montré impassible, demandant encore 100 millions d’euros pour un joueur qui ne sortait pas forcément d’une saison brillante, et arrivait à un an de la fin de son contrat. A l’image d’un Kylian Mbappé, l’ancien de la Juventus semblait se diriger vers un départ libre à l’été 2022, surtout avec un agent nommé Mino Raiola, et qui ira sans problème au plus offrant.

Varane et Cristiano Ronaldo décisifs

Mais ces dernières semaines, la donne s’est totalement inversée et L’Equipe de ce jeudi se penche sur ce brutal revirement de situation. Décidé à aller au bout de son contrat pour rejoindre le PSG, le Real ou la Juventus en fin de saison, Paul Pogba envisage désormais sérieusement de prolonger à Manchester United et ne le cache plus à son entourage et au sein des Red Devils. Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le pensionnaire d’Old Trafford s’est donné les moyens de ses ambitions avec des recrutements de joueurs comme Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo. Personnellement, Paul Pogba apprécie la vie à Manchester et ne se sent pas poussé dehors. Bien au contraire, il ambitionne désormais de négocier l’un des plus gros salaires de l’histoire de la Premier League s’il venait à prolonger, avec plus de 20 millions d’euros par an.

Le PSG est intéressé, mais la réciproque n’est pas aussi claire. Et côté Real Madrid, on a fait clairement comprendre que le dossier Paul Pogba passait au second plan, la priorité étant de tout mettre sur Kylian Mbappé. Le tour des autres candidats est lapidaire. Le Bayern ne veut pas s’aligner sur un tel salaire, tandis que le Barça ne peut pas. Manchester City est trop clivant pour le Red Devil et Chelsea ne veut pas négocier avec Mino Raiola. Résultat, MU avance sereinement dans ce dossier et espère bien réaliser un gros coup dans les prochains mois, histoire de boucler ce dossier avant le 1er janvier 2022 et sa mise officielle sur le marché.