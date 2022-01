PSG : Paul Pogba en plein Final Four !

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba est ciblé par le Paris Saint-Germain au mercato estival.

De retour de blessure après une indisponibilité de plus de deux mois, Paul Pogba fait la Une de l’actualité à Manchester United. Son retour à la compétition est très attendu, tout autant que sa décision au sujet de son avenir. En effet, l’international français n’est pas certain de vouloir prolonger son contrat à Manchester United mais selon les informations obtenues par 90 Min, Paul Pogba n’a pas encore fermé la porte de manière définitive aux Red Devils. En réalité, quatre clubs seraient en lice pour obtenir les services de Paul Pogba la saison prochaine : son club actuel de Manchester United mais aussi la Juventus Turin, le Real Madrid et bien sûr le Paris Saint-Germain.

According to reports, Paul Pogba has told #MUFC he wants to join Real Madrid in the summer.