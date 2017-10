PSG : Pastore en soldes, ça se bouscule pour l'Argentin

Dans : PSG, Mercato.

Année après année, Javier Pastore (28 ans) vit le même cauchemar au Paris Saint-Germain. La faute à ses pépins physiques qui ne le lâchent pas.

Touché au mollet depuis la dernière trêve internationale, le milieu offensif n’a plus joué avec le PSG depuis plus d’un mois. Et sa durée d’indisponibilité pourrait encore durer après sa visite chez un spécialiste à Madrid la semaine dernière. A l’heure où le club francilien a besoin de vendre pour respecter le fair-play financier, les dirigeants parisiens pourraient vite perdre patience avec l’Argentin.

C’est effectivement le scénario raconté par El Gol Digital, qui croit savoir que Pastore serait disponible contre 30 M€. Autant dire qu’un joueur du calibre d’El Flaco à ce prix, qui plus est dans le marché actuel, représenterait une très belle affaire. Du coup, en plus de l’Inter Milan, Chelsea et Liverpool seraient déjà à l’affût pour un transfert cet hiver. Reste à savoir si l’ancien joueur de Palerme ouvrira la porte à un départ, lui qui a toujours juré fidélité au PSG depuis son arrivée en 2011 pour 42 M€.