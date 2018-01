PSG : Pastore confirme officiellement qu’il veut partir au mercato

Dans : PSG, Mercato.

A quelques jours de la fin du marché des transferts, les langues se délient notamment dans un des dossiers complexes du PSG. Javier Pastore a en effet confirmé les nombreux bruits qui courent sur son compte, et notamment sur le fait qu’il avait envie de quitter le club de la capitale pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et pas n’importe où car l’Argentin, qui a fait l’objet de belles offres de clubs anglais, compte surtout revenir en Italie. En tout cas, son statut de remplaçant à Paris pèse clairement sur son moral et son souhait de changer de club cet hiver.

« Je ne peux pas rester et aller au Mondial. On va devoir prendre une décision avec le club. Ici, il faut toujours un blessé pour que je joue, c’est difficile. Je suis le 14e choix du coach. C’est difficile. J'aime la ville et le club. Mais c'est normal d'avoir envie de jouer plus. Mon objectif, c’est de jouer pour participer au Mondial, et ici... Si je pars, l’Italie c’est le plus facile pour moi », a expliqué l’ancien joueur de Palerme, qui compte véritablement rejoindre la Serie A et plus particulièrement l’Inter Milan, même si les négociations entre le club lombard et le PSG n’avancent pas beaucoup.