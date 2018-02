PSG : Pastore avoue que son plan a échoué au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Javier Pastore était titulaire à l'occasion de la victoire du leader de la Ligue 1 sur le LOSC, samedi.

Très observé, l'ex-meneur de jeu de Palerme a globalement déçu. A l'évidence, il devra montrer plus s'il veut prétendre à une place dans le groupe de Jorge Sampaoli pour le Mondial 2018. Après la rencontre, le joueur est revenu sur ce mercato hivernal, durant lequel il a régulièrement été évoqué à l'Inter Milan. Et il n'a pas caché qu'il souhaitait bel et bien quitter le PSG...

« Je suis toujours content ici. Je voulais partir pour jouer un peu plus, c'est vrai. On ne va pas dire que je ne suis pas content ici, c'est faux. Cela fait sept ans que je suis au Paris Saint-Germain. Je suis toujours resté positif et concentré sur l’équipe. Maintenant que le mercato est terminé, je ne pense qu’au PSG et j’espère jouer chaque match » a avoué le milieu de terrain du PSG. Désormais, il a toutes les cartes en main pour bousculer les plans d'Unai Emery. Est-ce-qu'il y parviendra ? Rien n'est moins sûr...