PSG : Le Barça utilisé pour augmenter et prolonger Neymar, une révélation XXL

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Depuis quelques jours, le cas de Neymar fait couler beaucoup d’encre du côté du Paris Saint-Germain.

Entre son affaire de viol avec une Brésilienne et ses prétendues envies d’ailleurs, le Ney est au coeur de l’actualité en ce moment. Alors qu’il aurait dû faire parler de lui avec la Seleçao lors de la Copa America, la star auriverde fait plutôt la UNE des médias à cause du mercato. D’après L’Équipe, l’attaquant de 27 ans veut faire ses valises après deux saisons ratées à Paris, et le PSG souhaite le vendre contre un chèque de 300 millions d’euros. Un transfert qui semble pourtant improbable à ce prix, sachant que Neymar enchaîne les blessures. Pourtant, son retour au Barça est évoqué. Juste pour faire causer ? Possible, si l’on en croit les informations de Paris Fans, pour qui le Ney est plutôt en passe de prolonger son contrat au PSG.

« Une prolongation avec revalorisation salariale est en train de dessiner entre le PSG et Neymar. Il y a eu des contacts avec Barcelone, qui servent notamment à mettre la pression. Mais le Brésilien devrait bien avoir un nouveau contrat et donc rester à Paris pour la saison prochaine. Il s’agit aussi pour le club d’avoir un peu plus de marge de manoeuvre lors du mercato en allongeant le temps sur lequel il doit amortir le transfert de la star brésilienne », détaille le site francilien, qui avoue donc que le PSG dort sur ses deux oreilles pendant ce mercato. Tout ça pour ça...