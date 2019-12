PSG : Pas de clash Mbappé-Paris pour les Jeux Olympiques

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne cache pas son désir de jouer les JO 2020 avec la France, mais l'attaquant du PSG a déjà prévenu qu'il ne s'opposera au choix fait par le club de la capitale.

Kylian Mbappé pourrait bien avoir un été 2020 très animé puisque le joueur du PSG et de l’équipe de France est en mesure d’enchaîner l’Euro, puis les Jeux Olympiques avec les Espoirs tricolores. Du côté des dirigeants tricolores on salive à l’idée de voir le prodige parisien partir à Tokyo pour tenter de décrocher la médaille d’Or, mais il n’est pas évident que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo soient sur la même longueur d’onde. Etant évidemment conscient que le Paris Saint-Germain ne sera peut-être pas chaud pour le voir jouer autant durant l’été, Kylian Mbappé veut cependant désamorcer d’avance une éventuelle polémique.

Dans un entretien accordé à France-Football, la star parisienne a été clair et net sur le sujet des JO. « La participation aux Jeux Olympiques, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo. Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière », a confié Kylian Mbappé, qui sait bien que le Paris Saint-Germain aura son mot à dire et qui ne veut surtout pas brusquer les dirigeants de son club. Une décision judicieuse et qui peut plaider sa cause.