PSG : Pas convaincu par ce milieu à 150 ME, Paris laisse filer

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Parmi les joueurs cités pour remplacer Thiago Motta et devenir la sentinelle du PSG, il a été l’un des premiers à être évoqué. Mais cela semble désormais bien loin pour Sergej Milinkovic-Savic, qui n’a pas convaincu les observateurs parisiens à la Coupe du monde, et vu son prix, n’est plus la priorité des recruteurs du PSG. Néanmoins, le milieu de terrain de la Lazio Rome a tout de même de grandes chances de faire ses valises cet été. The Independent annonce ainsi que le Serbe fait rêver Maurizio Sarri, le nouveau coach de Chelsea. Le problème reste néanmoins de taille, puisque son club n’a donné aucune indication sur le fait qu’il souhaitait revoir son prix à la baisse.

Officiellement, la Lazio demande 150 ME pour laisser partir Milinkovic-Savic, même si les médias italiens annoncent que la formation romaine acceptera la première offre qui dépassera les 100 ME. Pas anodin non plus, même si Chelsea a bien l’intention de donner les moyens à son nouvel entraineur de bâtir une équipe capable de rapidement lutter pour le titre en Angleterre.