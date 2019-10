PSG : Partir ou rester, il va vite devoir trancher

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a vendu de nombreux joueurs formés au club.

Talentueux mais pas suffisamment forts pour s’imposer en équipe première, ils sont plusieurs à avoir fait leurs valises. Diaby, Weah, Nsoki ou Zagré ont notamment été cédés cet été, au même titre que Nkunku. On le sait, le Paris Saint-Germain a supprimé son équipe réserve. Ce qui pousse le club à vendre les jeunes n’ayant plus l’âge pour jouer en U19, et sur qui Thomas Tuchel ne compte pas pour l’équipe professionnelle. Actuellement, le jeune Tanguy Kouassi crève l’écran au sein des équipes de jeunes.

Mais pour Jean-Claude Giuuntini, le sélectionneur de l’équipe de France U17, le Parisien va devoir prendre une décision rapidement pour son avenir. « C'est quelqu'un qui rentre dans le duel et qui aime ça. Il a clairement l'attitude du défenseur. Aujourd'hui, il faut qu'il regagne du rythme, mais cela va arriver. À cet âge, c'est bien de jouer. Mais jouer en pro du PSG ce n'est pas facile, et les U19 ça ne suffira qu'un moment. Il aura un choix à faire » a confié le sélectionneur tricolore dans les colonnes de Goal. Âgé de 17 ans, le défenseur central du PSG évolue avec l’équipe U19 du club de la capitale, mais n’a pas encore signé professionnel.