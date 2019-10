PSG : Paris veut blinder ce renfort génial à 5 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain surprenait son monde en officialisant la signature de Juan Bernat en provenance du Bayern Munich pour seulement 5 ME. Régulièrement blessé, l’Espagnol n’était pas jugé comme très fiable en Bavière, où il était de toute façon la doublure de David Alaba. Mais dans la capitale française, Juan Bernat s’est progressivement imposé comme un titulaire devant Layvin Kurzawa, puis carrément comme un élément fort de l’équipe de Thomas Tuchel. Indiscutable désormais, il fait l’unanimité à Paris et plus globalement en France.

A tel point que selon les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain va rapidement entrer en discussions avec les représentants de Juan Bernat pour prolonger le contrat de l’ancien du Bayern. Ce dernier, qui expire en 2021, pourrait également être revalorisé financièrement. Le média italien précise par ailleurs que la Juventus Turin était récemment venue aux renseignements pour Juan Bernat, notamment en cas de départ d’Alex Sandro au mercato. Mais à moins d’un improbable retournement de situation, c’est bien à Paris que l’excellent latéral gauche de 26 ans va poursuivre sa carrière. Et ce même si Paris devra recruter un joueur à ce poste l’été prochain, Layvin Kurzawa étant en fin de contrat en juin prochain.