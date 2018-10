PSG : Paris, un modèle de stabilité en Ligue 1, avec l'ASSE

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) s’est penché sur la durée moyenne des joueurs au sein de leur club.

Cette saison, on apprend que le Real Madrid (5,84), le FC Barcelone (5,36) et le Bayern Munich (5,26) sont les seules formations européennes à avoir utilisé des joueurs présents en moyenne depuis cinq ans. Ces résultats ne sont pas anecdotiques, surtout lorsqu’on les compare aux chiffres relevés en Ligue 1. En effet, le meilleur élève dans ce domaine est encore et toujours le Paris Saint-Germain (2,94), classé 12e parmi toutes les équipes des cinq grands championnats européens.

Plutôt logique sachant que les grands clubs ont les moyens de conserver leurs joueurs. A noter que les poursuivants du PSG n’arrivent pas très loin puisque l’AS Saint-Etienne obtient une moyenne de 2,79 ans, contre 2,60 ans pour Angers. En revanche, le Stade Malherbe Caen (0,74), dernier de la classe en L1, se classe deuxième au classement des pires clubs du Big 5 ! Alors que l’on aurait plutôt misé sur l’AS Monaco (1,23) et ses mouvements incessants au mercato.