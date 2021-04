PSG : Paris, un effectif de stars à seulement 603 ME !

Dans : PSG.

Les investissements du Qatar sur le marché des transferts commencent à porter leurs fruits avec des résultats emballants en Ligue des Champions.

En finale la saison dernière au terme du Final 8 à Lisbonne, le PSG est de nouveau dans le dernier carré de la Ligue des Champions et disputera la semaine prochaine la demi-finale contre Manchester City. Les investissements colossaux du Qatar sont enfin payants, mais les dirigeants qataris ne doivent pas s’attendre à avoir un retour sur investissement d’un point de vue purement financier grâce aux transferts. Et pour cause, dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES a apporté une bien mauvaise nouvelle aux dirigeants du PSG, dont la valeur de l’effectif ne serait que de 603 ME soit la 15e formation européenne dans ce classement.

Le PSG 15e, Lille 25e et Lyon 30e

De manière assez étonnante, l’effectif du Paris Saint-Germain est moins bien valorisé que ceux d’Arsenal, de Leipzig, du Borussia Dortmund ou encore de Tottenham, malgré la présence de joueurs tels que Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe. Dans le détail, c’est Manchester City qui est en tête avec une valeur totale de 1299 ME, devant Manchester United, Chelsea, Barcelone, Liverpool, le Real Madrid, la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid. Pour trouver trace d’un second club français, il faut descendre à la 25e place et il ne s’agit pas de l’Olympique Lyonnais mais de Lille, dont la valeur totale de l’effectif est estimée par l’Observatoire à 378 ME. Monaco se place trois positions plus loin avec un effectif dont la valeur totale est de 340 ME. Enfin, les Gones de l’OL sont 30es avec un effectif valorisé à hauteur de 323 ME. Notons, car c’est l’actualité, que les huit premiers de ce classement des effectifs les plus chers dans l’optique du mercato sont tous des clubs fondateurs de la SuperLigue européenne…