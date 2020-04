PSG : Faire revenir Neymar au Barça ? il a un contrat prêt

Dans : PSG.

Ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell estime que Lionel Messi a raison de réclamer le retour de Neymar. Et il sait comment faire.

Président du FC Barcelone entre 2010 et 2014, Sandro Rosell avait quitté ses fonctions suite à l’ouverture d’une enquête concernant le transfert de Neymar au Barça, lequel lui avait valu une condamnation pour fraude fiscale à hauteur de 9ME. Mais il a également passé 21 mois en prison, avant d’être libéré et acquitté en 2019, dans une supposée affaire de commissions occultes. Depuis, Sandro Rosell se faisait discret, mais ce week-end il est sorti de son mutisme afin de s’exprimer dans le Mundo Deportivo. L’ancien dirigeant du FC Barcelone a évidemment répondu à de nombreuses questions sur la gestion contestée de son successeur, Josep Maria Bartomeu, mais également sur les performances sportives du Barça et les perspectives d’avenir. Et forcément, Sandro Rosell n’a pas échappé à une question sur le retour possible de Neymar.

Expliquant qu’il était convaincu que Lionel Messi voulait réellement faire revenir le joueur brésilien du Paris Saint-Germain, l’ancien patron du FC Barcelone estime qu’il est possible de trouver un accord avec Neymar. « Si je pense qu’il faut faire signer Neymar ? Oui. Il n’y a aucun doute à avoir sur le plan sportif. Mais avec un contrat variable en fonction des résultats sportifs, mais aussi commerciaux et de son comportement, tout devra être écrit noir sur blanc (…) Neymar est unique. Il a un talent inné qui est unique dans le football, une aura personnelle et une grande valeur en matière de marketing », confie Sandro Rosell, qui estime que le Brésilien mérite que le FC Barcelone fasse une offre sérieuse au PSG, mais en mettant des limites très précises à la star.