PSG : Paris, un club de « voleurs », le Qatar visé

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a annoncé qu'il allait ouvrir à partir de septembre une PSG Academy en Allemagne, et plus précisément à Düsseldorf et Oberhausen afin de repérer éventuellement de jeunes talents du football allemand. « C’est un plaisir tout particulier pour moi de voir le Paris Saint-Germain se développer en Allemagne. Cette Academy permettra de partager la vision du football qu’a le Paris Saint-Germain auprès des jeunes allemands et de leur faire profiter d’un coaching de qualité », s'était réjoui Thomas Tuchel en commentant l'annonce du PSG de s'installer dans son pays.

Mais l'entraîneur allemand aura probablement moins envie de sourire s'il lit l'article consacré par le Bild à cette installation du Paris Saint-Germain. Car le tabloïd d'outre-Rhin n'est pas vraiment emballé par ce débarquement du PSG dont le surtitre « Tuchel veut voler nos talents » donne le ton. Et très vite ça cogner fort sur le Paris SG. « D'abord, ils ont chassé nos stars avec leurs millions en provenance des cheikhs, maintenant ils volent nos pépites ! Le Paris St-Germain veut détecter des talents entre 6 et 14 ans en Allemagne grâce à Thomas Tuchel, les former et en faire des stars du PSG », s'énerve le très populaire quotidien allemand, qui n'est pas loin de demander l'interdiction de cette PSG Academy.